Какая сила воли! Максим Галкин и Андрей Макаревич уже 2 недели как научились жить в стране, которая воюет с соседями.
Герои Дикипедии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Зачем писать о подонках?
Ответить
4 д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Какая сила воли! Максим Галкин и Андрей Макаревич уже 2 недели как научились жить в стране, которая воюет с соседями.
Свежие комментарии