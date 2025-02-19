Спустя годы похищенная злоумышленниками собака была найдена

В 2017 году Рита и Филипп Поттер потеряли свою любимую собаку по кличке Дейзи. По словам свидетелей, злоумышленники схватили домашнее животное во время прогулки на заднем дворе, посадили его в авто и скрылись, передает focus.
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