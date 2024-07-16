Раскрыты способы облегчить острую боль в спине

Заниматься самолечением прострелов в нижней части спины опасно, однако в качестве меры первой помощи надо лечь в наиболее безболезненную позу со слегка приподнятыми ногами, объяснила невролог Федеральной сети клиник TEMED Юлия Бершадская.
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