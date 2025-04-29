Кремль не исключает, что Путин наградит военнослужащих КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин наградит военнослужащих из Корейской Демократической Народной Республики, помогавших российским войскам освобождать Курскую область.
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