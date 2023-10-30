В Ливане тысячи протестующих собрались на митинг в поддержку сектора Газа

В Бейрут со всего Ливана съехались тысячи молодых людей на митинг в поддержку сектора Газа. Люди выступают с осуждением происходящего на территории Палестины и проводят сбор пожертвований для пострадавших от израильских обстрелов.
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