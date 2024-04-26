Между датой рождения и продолжительностью жизни есть определенная зависимость. Кому астрологи советуют внимательнее относиться к своему здоровью, а кто рожден под счастливой звездой? Фото Shutterstock/Fotodom.
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