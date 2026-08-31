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Головинские вести

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Мэр столицы сообщил о планах развития образования Москвы

Сергей Собянин рассказал, что более половины старшеклассников Москвы будут учиться в предпрофессиональных классах.

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