Хорошую зарплату источником вдохновения назвали жители Новосибирска

Жители столицы Сибири отказываются хорошо работать за маленькую зарплату. За свой труд новосибирцы хотят получать достойные деньги, более того, именно зарплата становится основным условием для трудовых подвигов.
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