Mash сообщает: регионы потратили 20 млн рублей на антипрослушки

Чиновники в российских регионах израсходовали около 20 млн рублей на закупку антипрослушек. Основные средства вложены в Башкортостан и Российскую академию наук.
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