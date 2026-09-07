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ИА Регнум

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Истек срок моратория России на удары по Киеву

Истек срок моратория России на удары по Киеву

Объявленный президентом России Владимиром Путиным срок временного прекращения ударов по Киеву на три дня истек.

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