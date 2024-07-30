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Новости Омска

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Заброшенный ДК Козицкого выкупит сын омского экс-министра экономики Александра

Заброшенный ДК Козицкого выкупит сын омского экс-министра экономики Александра Триппеля. Предпринимателю Алексею Триппелю объект достался по начальной цене - 80,3 млн рублей.

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