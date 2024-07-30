Заброшенный ДК Козицкого выкупит сын омского экс-министра экономики Александра Триппеля. Предпринимателю Алексею Триппелю объект достался по начальной цене - 80,3 млн рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Заброшенный ДК Козицкого выкупит сын омского экс-министра экономики Александра Триппеля. Предпринимателю Алексею Триппелю объект достался по начальной цене - 80,3 млн рублей.