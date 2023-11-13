Нарколог проанализировал видеозаписи главы киевского режима.Интенсивная мимика щек, признаки сожженной слизистой в носовой полости, пониженная чувствительность носовой полости – эти признаки заметил анонимный эксперт-нарколог, анализируя свежие видеозаписи президента Украины Владимира Зеленского.
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