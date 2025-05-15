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Сорвала куш: экс-жена Резо Гигинеишвили родила от олигарха

Сорвала куш: экс-жена Резо Гигинеишвили родила от олигарха

СМИ сообщили о прибавлении в семье брюнетки, разрушившей личное счастье Надежды Михалковой. Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева Предоставлено организаторами мероприятияВ светских кругах обсуждают новость о том, что 41-летняя Надежда Оболенцева впервые стала мамой.

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