Сорвала куш: экс-жена Резо Гигинеишвили родила от олигарха

СМИ сообщили о прибавлении в семье брюнетки, разрушившей личное счастье Надежды Михалковой. Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева Предоставлено организаторами мероприятияВ светских кругах обсуждают новость о том, что 41-летняя Надежда Оболенцева впервые стала мамой.