Сорвала куш: экс-жена Резо Гигинеишвили родила от олигарха

СМИ сообщили о прибавлении в семье брюнетки, разрушившей личное счастье Надежды Михалковой. Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева Предоставлено организаторами мероприятияВ светских кругах обсуждают новость о том, что 41-летняя Надежда Оболенцева впервые стала мамой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии