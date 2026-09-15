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Урал и другие регионы страны снабжаются бензином «в ручном режиме»

Урал и другие регионы страны снабжаются бензином «в ручном режиме»

Урал и ряд других проблемных территорий России снабжаются топливом в ручном режиме. Об этом говорилось на совещании, проведенном у вице-премьера Александра Новака.

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