С чем носить брюки-сигареты: 11 идей, которые пользуются спросом во всем мире

Брюки-сигареты – это самый популярный и современный фасон, который пользуется спросом во всем мире. Стилисты отмечают, что данный фасон позволяет подчеркнуть стройные ножки дамы, при этом никакого пафосного налета в образе не будет прослеживаться.
Брюки-сигареты – это самый популярный и современный фасон, который пользуется спросом во всем мире. Стилисты отмечают, что данный фасон позволяет подчеркнуть стройные ножки дамы, при этом никакого пафосного налета в образе не будет прослеживаться.
Свежие комментарии