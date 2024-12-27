Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мужчинам не заходить»: русская женщина и секретарь школы приняв ислам установила новые правила

«Мужчинам не заходить»: русская женщина и секретарь школы приняв ислам установила новые правила

Avia.pro - СМИ Недавняя история из школы №78 в Красноярске взорвала местное сообщество.

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Комментарии
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Evgenija Palette
...русская женщина и секретарь, приняв ислам.... ВОТ, КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЭТОЙ ИНВАЗИИ... УБРАТЬ КОСОТУ ИЗ НАШИХ ШКОЛ... ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ...ОТ НАШИХ ДЕБИЛЬНЫХ ДУР, ВАЛЯЮЩИХСЯ С МИГРАМИ!!!!
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3 час.
Alex Nемо
Гнать в три шеи вместе с её гражданским якобы мужем. Без  права возвращения в Россию пожизненно! Пусть в таджикии он ей объяснит её права. А вот с точки зрения Корана она вообще даже не мусульманка потому что нарушает заветы Пророка Мохаммеда своими действиями! То что она творит не просто беззаконие и провокация, но и нарушение всех установок мусульманской религии, чистой воды ваххабизм.
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29 мин.

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