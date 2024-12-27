«Мужчинам не заходить»: русская женщина и секретарь школы приняв ислам установила новые правила

Alex Nемо

Гнать в три шеи вместе с её гражданским якобы мужем. Без права возвращения в Россию пожизненно! Пусть в таджикии он ей объяснит её права. А вот с точки зрения Корана она вообще даже не мусульманка потому что нарушает заветы Пророка Мохаммеда своими действиями! То что она творит не просто беззаконие и провокация, но и нарушение всех установок мусульманской религии, чистой воды ваххабизм.