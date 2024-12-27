Avia.pro - СМИ Недавняя история из школы №78 в Красноярске взорвала местное сообщество.
«Мужчинам не заходить»: русская женщина и секретарь школы приняв ислам установила новые правила
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
...русская женщина и секретарь, приняв ислам.... ВОТ, КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЭТОЙ ИНВАЗИИ... УБРАТЬ КОСОТУ ИЗ НАШИХ ШКОЛ... ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ...ОТ НАШИХ ДЕБИЛЬНЫХ ДУР, ВАЛЯЮЩИХСЯ С МИГРАМИ!!!!
Ответить
3 час.
Alex Nемо
Гнать в три шеи вместе с её гражданским якобы мужем. Без права возвращения в Россию пожизненно! Пусть в таджикии он ей объяснит её права. А вот с точки зрения Корана она вообще даже не мусульманка потому что нарушает заветы Пророка Мохаммеда своими действиями! То что она творит не просто беззаконие и провокация, но и нарушение всех установок мусульманской религии, чистой воды ваххабизм.
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии