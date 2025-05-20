Ольга Серябкина показала фигуру в топе и микрошортах

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Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.