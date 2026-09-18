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Алина Седокова вернулась в «Выживалити» в клетке над морем — и выбыла в том же выпуске

Алина Седокова вернулась в «Выживалити» в клетке над морем — и выбыла в том же выпуске

Седьмой выпуск шоу «Выживалити. Наследники» показали 18 сентября 2026 года. Неделю посвятили страхам.

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