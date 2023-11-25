Китайский рынок недвижимости попытаются спасти за счет новых деревень

ПЕКИН (ИА Реалист). Агентство Bloomberg рассказало о планах правительства КНР направить порядка 1 трлн юаней при символической процентной ставке 1,65% – 1,75% на реконструкцию провинциальной застройки с доступным жильем.
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