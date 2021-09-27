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Тренер Усика: «Саня обязательно пройдет Фьюри. Тот еще медлительнее, чем Джошуа»

Тренер Усика: «Саня обязательно пройдет Фьюри. Тот еще медлительнее, чем Джошуа»

Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин уверен, что украинский боксер выиграет у Тайсона Фьюри. «Прибавит ли Джошуа к реваншу? У Джошуа своя школа, и он свою школу сегодня показал, — говорит Лапин в интервью ютуб-каналу «Разрешите вас перебить».

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