Тренер Усика: «Саня обязательно пройдет Фьюри. Тот еще медлительнее, чем Джошуа»

Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин уверен, что украинский боксер выиграет у Тайсона Фьюри. «Прибавит ли Джошуа к реваншу? У Джошуа своя школа, и он свою школу сегодня показал, — говорит Лапин в интервью ютуб-каналу «Разрешите вас перебить».