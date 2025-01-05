Политика как он...
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Политика как она есть

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Трампа решили попросить оказать военную поддержку Киеву

Трампа решили попросить оказать военную поддержку Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и попросить его оказать военную помощь Украине.

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