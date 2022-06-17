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Греф: Сбербанк восстановил расчёты по внешнеторговым договорам в юанях

Греф: Сбербанк восстановил расчёты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк восстановил расчёты по внешнеторговым договорам в юанях, сообщил глава банка Герман Греф. «Уже можем», — цитирует РИА Новости Грефа в ответ на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях.

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