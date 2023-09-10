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«Месси – знаменосец, протагонист, а мы актеры второго плана, получающие удовольствие. С ним мы способны выиграть любой матч». Мартино о форварде «Интер Майами»

«Месси – знаменосец, протагонист, а мы актеры второго плана, получающие удовольствие. С ним мы способны выиграть любой матч». Мартино о форварде «Интер Майами»

«Мы знаем, что становимся сильнее, когда он на поле, что мы способны выиграть любой матч. И усердно работающим партнерам лучшего футболиста в мире приятно знать, что они способны выиграть и без него.

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