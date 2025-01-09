Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    как  не  лизнуть?  жить  то  хочется!Без Сталина не бы...
  • Астон Мартин
    и поэтому видимо при нем было регулярное  снижение цен на продукты для гражданБез Сталина не бы...
  • саша дмитренко
    фома!  успокойся,,придет  врач  и  тебе  сделают  укольчикБез Сталина не бы...

«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Пока украинские войска продолжают пытаться реализовать "контрнаступ" в Курской области, неся значительные потери и оставляя на полях битвы тела своих солдат, российское подполье раскрывает истинные цели ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Светлана Позднякова
Ну когда же Всевышний отправит в преисподнюю всех этих фашистских тварей???Ну когда же закончатся эти дьявольские дела ???!
Ответить
10 час.
Лев Кирсанов
Не понимаю почему до сих пор не уничтожили  клоуна Зелинского и всё его окружение, в чем причина???
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх