«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Ну когда же Всевышний отправит в преисподнюю всех этих фашистских тварей???Ну когда же закончатся эти дьявольские дела ???!

Лев Кирсанов

Не понимаю почему до сих пор не уничтожили клоуна Зелинского и всё его окружение, в чем причина???