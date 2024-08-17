В Ингушетии экс-замминистра здравоохранения заключил госконтракт со своей фирмой

По версии следствия организация подозреваемого получила от государства более 100 млн рублей.Правоохранительные органы Ингушетии выявили, что бывший замминистра здравоохранения Якуб Богатырёв нарушил закон, занимаясь предпринимательской деятельностью.
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