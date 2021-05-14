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Уф, становится жарко! Фанатка бросила свой лифчик в Джина и ему это понравилось!

Уф, становится жарко! Фанатка бросила свой лифчик в Джина и ему это понравилось!

Они только притворяются скромнягами, но все мы помним, что однажды нашли АРМИ на столе Джина (Jin) на заднем фоне во время лайва! О каком моменте вы вспомните, если мы попросим вас подумать о самой неловкой истории, которая когда-либо случалась с BTS? Внезапное признание Намджуна (Namjoon) о том, что он является диким фанатом фильмов для взрослых? Эта история уже давно всем известна… Громкий скандал BigHit, в котором обидчикb угрожали компании раскрыть секреты нелегальной раскрутки BTS? Тоже слабовато… Давайте лучше поговорим о Джине (Jin), выступающем на одном из многочисленных концертов.

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