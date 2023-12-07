Пацан, больше ни слова!

Не проходит и дня, чтобы в информационной ленте не появилось что-нибудь о сериале «Слово пацана». В основном высказывания тех, кто требует немедленного его запрета или, напротив, просит оставить хороший сериал в покое.
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