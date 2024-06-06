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Гуманоидный робот впервые прогулялся по Великой Китайской стене. Это был китайский XBot-L

Гуманоидный робот впервые прогулялся по Великой Китайской стене. Это был китайский XBot-L

Китайская компания Robot Era разработала человекоподобного робота XBot-L, который первым среди себе подобных прошелся по Великой Китайской стенеРобототехническая компания Robot Era учреждена Институтом междисциплинарных информационных наук Университета Синьхуа в Пекине.

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