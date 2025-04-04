Девушка, с рождения инфицированная ВИЧ, родила здорового ребенка

Жительница Свердловской области, 23-летняя Кристина, с рождения имеет ВИЧ-положительный статус. Но с самого детства девушка находилась под наблюдением медиков и получала лечение, что позволило ей создать семью.
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