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Царьград

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Николаю Баскову пришлось экстренно уехать из России. Рассказал он об этом только сейчас

Николаю Баскову пришлось экстренно уехать из России. Рассказал он об этом только сейчас

Народный артист России Николай Басков вынужден был экстренно покинуть страну. Потому что иначе решить вопрос со своей бывшей супругой он не мог.

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