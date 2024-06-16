Захват в ростовском СИЗО. Что творится на "зелёных" зонах по всей России?

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Комментарии
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Александр Третьяк
Для террористов нужна смертная казнь -это однозначно .
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1 час.
Генрих
Смертная казнь для террористов!
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1 час.
Сергей Яковлев
В отдельных тюрьмах для басмачей будет править ислам. Надо, наоборот, сталкивать наших паханов с зелеными и в конфликтах поощрять православных. Для &quot;зеленых&quot; нужны зоны со свиным меню и за Полярным кругом Пусть бегут, где к ним придет только писец.
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1 час.

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