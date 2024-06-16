Захват в ростовском СИЗО. Что творится на "зелёных" зонах по всей России?

Сергей Яковлев

В отдельных тюрьмах для басмачей будет править ислам. Надо, наоборот, сталкивать наших паханов с зелеными и в конфликтах поощрять православных. Для "зеленых" нужны зоны со свиным меню и за Полярным кругом Пусть бегут, где к ним придет только писец.