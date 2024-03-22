Глава Воскресенска Алексей Малкин провел выездную встречу с жителями села Ашитково

Выездная встреча главы Воскресенска Алексея Малкина с жителями прошла в доме культуры села Ашитково. Местные жители смогли решить вопросы, касающиеся ЖКХ, ремонта дорог и освещения, благоустройства и многие другие.
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