Названы товары, которые чаще всего подделывают в России

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов утверждает, что чаще всего в сфере розничной торговли подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, в то время как случаи подделки электроники встречаются реже всего.