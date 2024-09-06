Названы товары, которые чаще всего подделывают в России

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов утверждает, что чаще всего в сфере розничной торговли подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, в то время как случаи подделки электроники встречаются реже всего.
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