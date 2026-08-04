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Артига о 0:5 «Рубина»: «От лица команды приношу извинения болельщикам и жителям Казани, они этого не заслуживают. «Родина» превзошла нас во всех единоборствах и стыках»

Главный тренер « Рубина » Франк Артига извинился перед болельщиками и жителями Казани за поражение со счетом 0:5 в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России от « Родины ».

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