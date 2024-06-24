Антизападные силы в Грузии объединились перед выборами

Консервативные политические партии в Грузии, выступающие против прозападного курса и за налаживание отношений с Россией, пойдут на осенние парламентские выборы единым списком, 24 июня сообщает агентство «Альт-Инфо».
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