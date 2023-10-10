Бойца СВО из Новосибирской области наградили медалью Суворова

Заместитель Губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 9 октября посетил в военном госпитале Москвы Евгения Кирьянова и поздравил его с заслуженной государственной наградой.
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