Rzeczpospolita: ВС РФ используют новое оборудование РЭБ на Украине

По информации польского издания, речь идет о роботах-«антидронах» и рюкзаках-«глушилках». На основе каких технологий работают эти устройства и как украинский конфликт изменил отрасль БПЛА и системы противодействия им?У российской армии появились робот-«антидрон» и рюкзаки-«глушилки».