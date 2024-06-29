Rzeczpospolita: ВС РФ используют новое оборудование РЭБ на Украине

По информации польского издания, речь идет о роботах-«антидронах» и рюкзаках-«глушилках». На основе каких технологий работают эти устройства и как украинский конфликт изменил отрасль БПЛА и системы противодействия им?У российской армии появились робот-«антидрон» и рюкзаки-«глушилки».
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