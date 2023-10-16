Археологов поставила в тупик лестница в храме Хатхор в Египте. Структуре 4000 лет, но каменные ступени оплавлены, что природе не под силу

Николай Берлизов

И кого из археологов ступени храма Хатхор ставят в тупик? Может - автора этого поста в силу его общей тупости и явной археологической необразованности? Храмовый комплекс Хатхор в Дендере начал строится примерно четыре с половиной тысячи лет назад, последняя достройка производилась в 54 г. до н.э. (более двух тысяч лет назад), а не 400 лет назад, как написано в обсуждаемом посте. На лестнице, о которой идет речь, ступени попросту стоптаны. И ведёт эта лестница не вниз, а на крышу храма. Там и жрецы несколько веков циркулировали, и рядовые храмовые служки, и фараоны с вельможами, и римские оккупанты, и современные туристы регулярно ползают. А в нижние помещения ведет ужжжасно неудобный узкий лаз с одной единственной ступенькой. Когда тебе под 60 - ну очень неудобно туда карабкаться. Барельефы, которые дилетанты ни разу их вживую не видевшие, величают лампами накаливания - всего навсего изображают баклажаны-символы плодородия в древнем Египте...