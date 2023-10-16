Храмовый комплекс Дендера в Египте сам по себе является чудом древней архитектуры. Именно здесь около века назад были найдены необычные барельефы, изображающие схожие с современными лампами объектами.
Археологов поставила в тупик лестница в храме Хатхор в Египте. Структуре 4000 лет, но каменные ступени оплавлены, что природе не под силу
Комментарии
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Николай Берлизов
И кого из археологов ступени храма Хатхор ставят в тупик? Может - автора этого поста в силу его общей тупости и явной археологической необразованности? Храмовый комплекс Хатхор в Дендере начал строится примерно четыре с половиной тысячи лет назад, последняя достройка производилась в 54 г. до н.э. (более двух тысяч лет назад), а не 400 лет назад, как написано в обсуждаемом посте. На лестнице, о которой идет речь, ступени попросту стоптаны. И ведёт эта лестница не вниз, а на крышу храма. Там и жрецы несколько веков циркулировали, и рядовые храмовые служки, и фараоны с вельможами, и римские оккупанты, и современные туристы регулярно ползают. А в нижние помещения ведет ужжжасно неудобный узкий лаз с одной единственной ступенькой. Когда тебе под 60 - ну очень неудобно туда карабкаться. Барельефы, которые дилетанты ни разу их вживую не видевшие, величают лампами накаливания - всего навсего изображают баклажаны-символы плодородия в древнем Египте...
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8 час.
Николай Берлизов
Малик, хватит ахинею нести, ладно? Ты что, был в Дендере, что о ней с апломбом судишь? Или хотя бы полчаса провел в какой-либо археологической экспедиции, что имеешь наглость тявкать на археологов? Я был в храме Хатхор три года назад, ходил по этим ступеням, они каменные, успокойся.
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
Жидкий камень , мрамор , гранит..... простой бетон ... - знакома технология ? Все старинные артефакты - громады построены по таким технологиям ! Сраные ваши археололги - они марионетки и занимаются одним - сокрытием реалий истории ! Александровская колонна , Медный всадник , и т.д. и т.д.. перед глазами археологов = они даже это не могут осознать и осмыслить , что построены они технологией литья ! И таких фактов состав ж/дорожный и следом тележка .... ! Ваши археологи уже тысячи лет прячут , уничтожают ... эти факты - реалии истории , и вместо них рисуют свои сказки ... !
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3 час.
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