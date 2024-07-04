В Общественной палате предложили считать все электровелосипеды мопедами. Это связано с тем, что в России становится все больше велокурьеров, и в основном они передвигаются на электротранспорте по тротуарам, создавая угрозу для пешеходов.
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