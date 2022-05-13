Док Риверс: «В этом году я проделал потрясающую работу»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс остался доволен собой после вылета из плей-офф. «Я не беспокоюсь по поводу моей работы.

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