"НЕ СКРЫТЬСЯ ДАЖЕ В КОСМОСЕ": "УЛЬТИМАТУМ" ДЛЯ НАТО ЗАПУЩЕН В ДЕЙСТВИЕ

ВКС России запустили новую ракету-носитель «Ангара» с военным грузом. Чем эта ракета пугает НАТО и почему возмездие России, которое обещал Медведев, может стать особенно страшным для Запада? 17 сентября Минобороны РФ отчиталось о запуске с космодрома Плесецк новой российской ракеты-носителя «Ангара-1.