На севере Красноярского края полицейские и молодёжь присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

Накануне, в Отдел МВД России по Таймырскому району пришли молодые северяне - студенты местного колледжа, пожелавшие больше узнать о работе полицейских, а также познакомиться с отдельными подразделениями полиции.
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