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Крым не признают, зеки пойдут в бой, о мире речи нет, русские будут наступать под прикрытием "Штор": СВОдки с фронта

Крым не признают, зеки пойдут в бой, о мире речи нет, русские будут наступать под прикрытием "Штор": СВОдки с фронта

Вслед за Курской областью будут освобождены все территории субъектов России! Подведение  итогов  Курской  битвы-2 от МИДа (хотя  это вроде бы  сфера МО, а не  МИДа).

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Героические у нас внуки, правильно воспитали ребят, есть кем гордится. Спаси вас Бог,мальчики! Вы настоящие герои,
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