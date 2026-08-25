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Царьград

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ПроЗерно: цены на пшеницу в России резко снизились в августе

ПроЗерно: цены на пшеницу в России резко снизились в августе

В августе цены на русскую пшеницу в южных регионах резко упали. Эксперты компании «ПроЗерно» связывают это с отсутствием спроса и увеличением рисков морских поставок из-за обстрелов в Азово-Черноморском бассейне.

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