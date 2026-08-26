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За рулем

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В России массово продают автомобили с хорошими скидками: в чем суть

В России массово продают автомобили с хорошими скидками: в чем суть

В России полным ходом идет распродажа автомобилей с пробегом из парков лизинговых компаний. На 26 августа самая крупная заявленная скидка на легковые машины составляет 30%, правда, у каждой организации дисконт и условия свои.

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