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ВС РФ освободили три населенных пункта

ВС РФ освободили три населенных пункта

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в ДНР и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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