В Рязани «БМВ» сбил электросамокат с детьми

В ДТП пострадали 16-летняя водительница электросамоката и ее 6-летняя пассажирка.28 августа вблизи дома номер 23/9 по улице Энгельса города Рязани примерно в 17:05 произошло ДТП с автомобилем «БМВ» и электросамокатом.
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