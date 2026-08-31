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Рязанские новости

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В Рязани «БМВ» сбил электросамокат с детьми

В Рязани «БМВ» сбил электросамокат с детьми

В ДТП пострадали 16-летняя водительница электросамоката и ее 6-летняя пассажирка.28 августа вблизи дома номер 23/9 по улице Энгельса города Рязани примерно в 17:05 произошло ДТП с автомобилем «БМВ» и электросамокатом.

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