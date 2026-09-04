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Регионы России

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Россия усиливает защиту побережья от безэкипажных катеров

Россия усиливает защиту побережья от безэкипажных катеров

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал о мерах, которые Россия принимает для защиты побережья от безэкипажных катеров (БЭК).

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