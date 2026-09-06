Американская делегация во главе с «царём санкций» посетила Москву для переговоров по Украине

5 сентября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и чиновник Министерства финансов США Джин Ланг, известный как «царь санкций» за свою роль в формировании санкционной политики.
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