Американская делегация во главе с «царём санкций» посетила Москву для переговоров по Украине

5 сентября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и чиновник Министерства финансов США Джин Ланг, известный как «царь санкций» за свою роль в формировании санкционной политики.