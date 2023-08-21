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Консервируем перцы как делают в Турции. Рецепт для своих: зимой на столе станут популярнее огурцов

Консервируем перцы как делают в Турции. Рецепт для своих: зимой на столе станут популярнее огурцов

Болгарский перец на зиму обычно сохраняют в соусах, или делают с ним лечо. Намного вкуснее будет использовать традиционный турецкий рецепт консервирования перца: зимой на столе они станут популярнее более привычных многим соленых помидоров и огурцов.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
После духовки они остывают, потом их чистят, поэтому их нужно в маринаде довести до кипения. Я так думаю, чтобы банки не взорвались.
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8 час.
ВераВерная
Даже если и так, варить 10 минут совершенно не обязательно.
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8 час.
Люда Алексеева
При варке перец вообще теряет вкус или одна горечь
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7 час.

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